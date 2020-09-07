Поєдинок "Колоса" з "Арісом" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи обслужить швейцарський арбітр Ліонель Чуді.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Допомагати йому будуть Маттіас Сбрісса і Паскаль Хірцель. Четвертий рефері – Алессандро Дудіч.

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Матч "Аріс" – "Колос" відбудеться 17 вересня в Греції. Початок поєдинку о 21:00 за київським часом. Це буде дебютна зустріч команди з Ковалівки в єврокубках.

Переможець протистояння "Аріс" – "Колос" в наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з "Рієкою".

"Колос" у Лізі Європи

"Колос" бере участь у кваліфікації Ліги Європи по "основному шляху". Попри те, що це дебютний єврокубковий сезон для "колосків", українці виявилися сіяним і потрапили у групу 7 на 2-й раунд кваліфікації.

Також в цій групі сіяні команди "Тоттенхем" і "Хапоель" Беер-Шева. Переможець визначається в одному матчі, зустрічі пройдуть без глядачів.

Матчі 2-го кваліфікаційного раунду відбудуться 17 вересня. Переможці вийдуть у 3-й раунд кваліфікації. Всього у другому раунді кваліфікації беруть участь 94 команди.