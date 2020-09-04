Украинский клуб "Колос", впервые в истории будет играть в квалификации Лиги Европы, понес потери на старте сезона. Команду покинул легионер Арни Вильхамссон.

В пятницу, 4 сентября, "Колос" сообщил, что нападающий Арни Вильхамссон покидает команду.

Кстати: Селезнев официально подписал контракт с участником Лиги Европы: фото

Клуб поблагодарил Арни за время, проведенное в команде и пожелал успехов в дальнейшем. Впрочем, "Колос" не сообщает причины расставания.

"Колос" решил не продлевать контракт?

Соглашение исландского футболиста с "Колосом" было рассчитано до 30 июня 2020 года.

Вероятно, стороны решили не продолжать сотрудничество.

За клуб из Ковалевки Арни провел 15 матчей. В его активе 5 голов и одна результативная передача.

В сезоне 2019/2020 "Колос" получил право сыграть в квалификации Лиги Европы. Первым соперником "земледельцев" станет греческий "Арис".