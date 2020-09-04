Потеря перед Лигой Европы: ведущий легионер покинул "Колос"
Украинский клуб "Колос", впервые в истории будет играть в квалификации Лиги Европы, понес потери на старте сезона. Команду покинул легионер Арни Вильхамссон.
В пятницу, 4 сентября, "Колос" сообщил, что нападающий Арни Вильхамссон покидает команду.
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Клуб поблагодарил Арни за время, проведенное в команде и пожелал успехов в дальнейшем. Впрочем, "Колос" не сообщает причины расставания.
"Колос" решил не продлевать контракт?
Соглашение исландского футболиста с "Колосом" было рассчитано до 30 июня 2020 года.
Вероятно, стороны решили не продолжать сотрудничество.
За клуб из Ковалевки Арни провел 15 матчей. В его активе 5 голов и одна результативная передача.