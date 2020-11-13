В украинского теннисиста Сергея Стаховского – коронавирус. Из-за этого он был вынужден покинуть турнир в Словакии.

Стаховский успешно выступал на турнире в Братиславе. И даже вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв в первом раунде хозяина турнира Лукаша Лацко, а в 1/8 – россиянина Романа Сафиуллина.

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В четвертьфинале Стаховский должен был сыграть с немцем Максимилианом Мертерером. Но этот матч не состоялся. По данным sport.ua, Стаховского – положительный тест на коронавирус. Поэтому ему пришлось сняться с участия в турнире.

Украинский теннисист уже сдал повторный тест. Но его результат будет только вечером пятницы, 13 ноября.

Стоит добавить, что для Стаховского это был 12 раз, когда он выступал на турнире в Братиславе. Лучшим его результатом был полуфинал в 2016 году.