В українського тенісиста Сергій Стаховського – коронавірус. Через це він був змушений покинути турнір у Словаччині.

Стаховський успішно виступав на турнірі в Братиславі. І навіть вийшов у чвертьфінал змагань, обігравши в першому раунді господаря турніру Лукаша Лацко, а в 1/8 – росіянина Романа Сафіуліна.

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У чвертьфіналі Стаховський мав зіграти з німцем Максиміліаном Мертерером. Але цей матч не відбувся. За даними sport.ua, у Стаховського – позитивний тест на коронавірус. Відтак йому довелося знятися з участі в турнірі.

Український тенісист вже здав повторний тест. Але його результат буде лише ввечері п'ятниці, 13 листопада.

Варто додати, що для Стаховського це був 12 раз, коли він виступав на турнірі в Братиславі. Найкращий його результатом був півфінал у 2016 році.