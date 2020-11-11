Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский продолжил победную серию. После трех подряд поражений Стаховский уже одержал две победы. Сергей продолжает борьбу на турнире в Братиславе (Словакия).

После победы над словаком Лукашом Лацко украинец в 1/8 финала одолел сопротивление россиянина Романа Сафиуллина. Об этом сообщает 24 канал.

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Роман Сафиуллин – Сергей Стаховский 1:2 (6:4, 4:6, 4:6)

Поединок между Сафиуллиным и Стаховским длился почти 2 часа. Теннисисты провели на корте все три сета.

Ход игры

В первом сете теннисисты очень уверенно играли на своих подачах, однако в девятом гейме Сергей позволил россиянину сделать брейк. В следующем гейме Роман подал на партию.

В следующем сете ситуация повторилась с точностью до наоборот: Стаховский вырвал победу в десятом гейме, реализовав второй сет-бол.

В шестом гейме решающего сета Стаховский вышел вперед (4:2). Однако Сафиуллин сразу отыгрался. В итоге Стаховский выиграл благодаря брейку в десятом гейме.

Следующим соперником Стаховского станет немец Максимилиан Мартерер.