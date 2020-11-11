Украинский теннисист Стаховский одержал вторую подряд победу, одолев россиянина
Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский продолжил победную серию. После трех подряд поражений Стаховский уже одержал две победы. Сергей продолжает борьбу на турнире в Братиславе (Словакия).
После победы над словаком Лукашом Лацко украинец в 1/8 финала одолел сопротивление россиянина Романа Сафиуллина. Об этом сообщает 24 канал.
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Роман Сафиуллин – Сергей Стаховский 1:2 (6:4, 4:6, 4:6)
Поединок между Сафиуллиным и Стаховским длился почти 2 часа. Теннисисты провели на корте все три сета.
Ход игры
В первом сете теннисисты очень уверенно играли на своих подачах, однако в девятом гейме Сергей позволил россиянину сделать брейк. В следующем гейме Роман подал на партию.
В следующем сете ситуация повторилась с точностью до наоборот: Стаховский вырвал победу в десятом гейме, реализовав второй сет-бол.
В шестом гейме решающего сета Стаховский вышел вперед (4:2). Однако Сафиуллин сразу отыгрался. В итоге Стаховский выиграл благодаря брейку в десятом гейме.
Следующим соперником Стаховского станет немец Максимилиан Мартерер.
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