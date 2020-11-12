Позиция защитника на поле не означает, что у игрока нет бомбардирского таланта. Это доказал защитник датского "Люнгбю БК" Николай Гертсен, который забил невероятный по красоте гол.

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Этот произошло в матче Кубка Дании, в котором "Люнгбю" играл на выезде против "Слагесле". К тому времени счет на табло был 0:6.

При подаче с углового Гертсен пробил в падении через себя. Но вратарь среагировал на этот удар "боковыми ножницами", кончиками пальцев задев мяч. Тот попал в перекладину и отлетел в поле. Именно туда, где и находился Гертсен. И защитник в касание пробил еще раз. На этот раз голкипер спасти свою команду от пропущенного гола не успел.

Видео невероятного гола Гертсена в падении

Сам матч закончился со счетом 0:9. В 1/8 финала Кубка Дании прошел "Люнгбю".

Стоит добавить, что этот гол Гертсена претендует на звание лучшего в 2020 году – приз имени Пушкаша.