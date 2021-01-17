Организаторы Australian Open столкнулись с проблемой коронавируса перед началом турнира. Количество теннисистов, которых приходится отправлять на жесткий карантин, с каждым разом растет.

На этот раз в списке тех, кого отправят на жесткий карантин накануне Australian Open, оказался и единственный украинец в мужской сетке соревнований Сергей Стаховский. Эту информацию он подтвердил в твиттере.

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Why always me

Buckle up for 1️⃣4️⃣ days of full quarantine in #melbourne.

I am not responsible for my tweets in 10days time .

Stay safe

Be responsible pic.twitter.com/NQaG6cK2g9 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 17, 2021

Оказалось, что Стаховский был одним из пассажиров рейса из Дохи в Мельбурн, у которого обнаружили коронавирус. Всех пассажиров этого самолета по прибытии в Австралию отправили на жесткий карантин. Инфицированным оказался не теннисист.

По правилам жесткого карантина, теннисистам запрещено покидать гостиничный номер. Даже для тренировок.

Стоит добавить, что рейс со Стаховским стал третьим, на котором летели теннисисты, который прибыл в Мельбурн и где был обнаружен коронавирус. Всех, кто был на борту этих самолетов, тоже отправили на карантин. Среди них около 70 теннисистов.

Два других рейса – из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. На последнем летели две украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская. И их тоже отправили на жесткий карантин.

Учитывая, что теннисисткам придется две недели пробыть на жестком карантине без права покидать номер и возможности тренироваться, организаторы ищут пути выхода из этой ситуации. Среди вариантов – создание "пузыря" внутри "пузыря", когда эти теннисистки смогут тренироваться лишь между собой, не покидая отель. Поэтому теннисисты с отрицательным тестом на коронавирус смогут тренироваться. Но вероятность того, что местные власти поддержат такое предложение – минимальна.