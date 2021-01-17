Організатори Australian Open зіштовхнулися з проблемою коронавірусу перед початком турніру. Кількість тенісистів, яких доводиться відправляти на жорсткий карантин, з кожним разом зростає.

Цього разу в список тих, кого відправлять на жорсткий карантин напередодні Australian Open, опинився і єдиний українець у чоловічій сітці змагань Сергій Стаховський. Цю інформацію він підтвердив у твіттері.

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Why always me

Buckle up for 1️⃣4️⃣ days of full quarantine in #melbourne.

I am not responsible for my tweets in 10days time .

Stay safe

Be responsible pic.twitter.com/NQaG6cK2g9 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 17, 2021

Виявилося, що Стаховський був одним із пасажирів рейсу з Дохи до Мельбурна, в якого виявили коронавірус. Усіх пасажирів цього літака по прибутті до Австралії відправили на жорсткий карантин. Інфікованим виявився не тенісист.

За правилами жорсткого карантину, тенісисткам заборонено покидати готельний номер. Навіть для тренувань.

Варто додати, що рейс зі Стаховським став третім, на якому летіли тенісисти, який прибув до Мельбурна і де був виявлений коронавірус. Усіх, хто був на борту цих літаків, теж відправили на карантин. Серед них близько 70 тенісистів.

Два інші рейси – з Лос-Анджелеса та Абу-Дабі. На останньому летіти дві українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська. І Їх теж відправили на жорсткий карантин.

Зважаючи, що тенісисткам доведеться два тижні пробути на жорсткому карантині без права покидати номер і можливості тренуватися, організатори шукають шляхи виходу з цієї ситуації. Серед варіантів – створення "бульбашки" всередині "бульбашки", коли ці тенісистки зможуть тренуватися лише між собою, не покидаючи готель. Відтак тенісисти з негативним тестом на коронавірус зможуть тренуватися. Але ймовірність того, що місцева влада підтримає таку пропозицію – мінімальна.