Второй раз в истории

На шахматной Олимпиаде Украина выступила в женском турнире в звездном составе: Марии и Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы, пишет 24 канал.

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Турнир состоялся впервые за четыре года. На предыдущей Олимпиаде-2018 украинки заняли второе место, "золото" досталось Китаю.

На турнире украинки находились в статусе второго номера рейтинга. Лидерами женского рейтинга были представительницы Индии.

Представительницам Украины удалось одержать победу в четырех стартовых противостояниях четыре противостояния. "Сине-желтые" потеряли очки в пятом раунде, где сыграли с Азербайджаном вничью.

В завершающий, 11-й раунд, Украина не проиграла ни одного противостояния. Кроме Азербайджана, ничьей также завершилась игра с Грузией, Индией и Румынией.

В последнем раунде соперником украинок была сборная Польши, где победили со счетом 3:1.

Грузия сравнялась с Украиной по количеству очков, однако уступила ей по дополнительному показателю. А лидеры турнира заняли только 4 место.

Турнирная таблица топ-5

1. Украина – 18 очков

2. Грузия – 18

3. США – 17

4. Индия – 17

5. Казахстан – 17

Что известно о турнире