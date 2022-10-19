Стаховский постом с передовой унизил пропагандиста Шария
Источник:Сергей Стаховский
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал пост, в котором решил обратиться к пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию из передовой.
Сергей Стаховский после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды самообороны. А также много помогал как волонтер. Например, он передавал машины украинским военным, которые закупал для них известный украинский футболист и тренер Сергей Ребров. Стаховский и Ребров являются кумами.
Кроме того, Стаховский решил присоединиться к выплате вознаграждения тому, кто возьмет российского террориста Игоря Гиркина в плен.
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В среду, 19 октября, Стаховский опубликовал фотографию в военной амуниции и с оружием в руках.
"Передаю поздравления из солнечного "Будапешта", что в Донецкой области, "Барселонскому толику"... Украина с нетерпением ожидает твоего героического возвращения на неньку... но если где-то яйца поджимают, то с радостью могу посетить тебя в Барселоне. Куриные яйца есть", – подписал фото Стаховский.
Следует отметить, что геотег на этом посту – поселок Двуречная в Харьковской области. Оно на берегу реки Оскол недалеко от линии фронта.
Скорее всего, Стаховский таким образом "передал приветствие" пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию, скрывающемуся от украинского правосудия в Испании. Украина уже обратилась в Испанию с просьбой выдачи Шария.
Санкции против Анатолия Шария: что известно
- В феврале 2021 года Шарию объявили о подозрении по 2 статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан. Ему инкриминировали осуществление противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины.
- Анатолий Шарий также был внесен в санкционный список СНБО в августе 2021 года из-за пропагандистской пророссийской деятельности. За несколько дней до полномасштабного вторжения, 16 февраля 2022 года, эти санкции расширили.
- После начала полномасштабной войны блогеру заблокировали страницы в социальных сетях Facebook, а также Instagram. Бан он получил за то, что распространял язык вражды. Сам Шарий обвинял в блокировании министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Также под блок попали ютуб-каналы как Анатолия Шария, так и его супруги.
- Уголовное производство против блогера открыто и в Литве. В этой стране Шария подозревают в отмывании денег.
- 6 сентября в Украине окончательно запретили "Партию Шария". Это решение было принято в рамках соответствующего реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа президента и решения СНБО.