Сергій Стаховський після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, вступив до лав самооборони. А також чимало допомагав як волонтер. Для прикладу, він передавав машини українським військовим, які закуповував для них відомий український футболіст та тренер Сергій Ребров. Стаховський та Ребров є кумами.
Окрім того, Стаховський теж вирішив долучитися до виплати винагороди тому, хто візьме російського терориста Ігоря Гіркіна в полон.
До теми Таке враження, що Гіркіна будуть шукати й у Росії, – Стаховський
У середу, 19 жовтня, Стаховський опублікував фотографію у військовій амуніції та зі зброєю в руках.
"Передаю вітання з сонячного "Будапешту", що в Донецькій області, "Барселонському толіку"... Україна з нетерпінням очікує твого героїчного повернення на неньку... але якщо десь яйка піджимають, то з радістю можу відвідати тебе в Барселоні. Курячі яйця є", – підписав фото Стаховський.
Варто відзначити, що геотег на цьому пості – селище Дворічна у Харківській області. Воно на березі річки Оскіл недалеко від лінії фронту.
Скоріш за все, Стаховський у такий спосіб "передав вітання" проросійському пропагандисту Анатолію Шарію, який переховується від українського правосуддя в Іспанії. Україна вже звернулася до Іспанії з проханням видачі Шарія.
Санкції проти Анатолія Шарія: що відомо
- У лютому 2021 року Шарію оголосили про підозру за 2 статтями: державна зрада та порушення рівноправності громадян. Йому інкримінували здійснення протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України.
- Анатолія Шарія також внесли до санкційного списку РНБО у серпні 2021 року через пропагандистську проросійську діяльність. За кілька днів до повномасштабного вторгнення, 16 лютого 2022 року, ці санкції розширили.
- Після початку повномасштабної війни блогеру заблокували сторінки у соціальних мережах Facebook, а також Instagram. Бан він отримав за те, що поширював мову ворожнечі. Сам Шарій звинувачував у блокуванні міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Також під блок потрапили ютуб-канали як Анатолія Шарія, так і його дружини.
- Кримінальне провадження проти блогера відкрито й у Литві. У цій країні Шарія підозрюють у відмиванні грошей.
- 6 вересня в Україні остаточно заборонили "Партію Шарія". Це рішення ухвалили в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу президента і рішення РНБО.