Сергей Стаховский после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды самообороны. А также много помогал как волонтер. Например, он передавал машины украинским военным, которые закупал для них известный украинский футболист и тренер Сергей Ребров. Стаховский и Ребров являются кумами.

Кроме того, Стаховский решил присоединиться к выплате вознаграждения тому, кто возьмет российского террориста Игоря Гиркина в плен.

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В среду, 19 октября, Стаховский опубликовал фотографию в военной амуниции и с оружием в руках.

"Передаю поздравления из солнечного "Будапешта", что в Донецкой области, "Барселонскому толику"... Украина с нетерпением ожидает твоего героического возвращения на неньку... но если где-то яйца поджимают, то с радостью могу посетить тебя в Барселоне. Куриные яйца есть", – подписал фото Стаховский.

Следует отметить, что геотег на этом посту – поселок Двуречная в Харьковской области. Оно на берегу реки Оскол недалеко от линии фронта.

Скорее всего, Стаховский таким образом "передал приветствие" пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию, скрывающемуся от украинского правосудия в Испании. Украина уже обратилась в Испанию с просьбой выдачи Шария.

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