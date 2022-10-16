Украинский теннисист Сергей Стаховский готов заплатить 10 тысяч долларов тому, кто пленит Игоря Гиркина.

Россияне говорят, что Гиркин пошел воевать: Стерненко предлагает вознаграждение за взятие его в плен

Стаховский: Здесь люди хотят приобщиться деньгами

Стаховский рассказал, что среди его знакомых есть много желающих, которые хотят забросить и свои 10 тысяч долларов за россиянина.

Друг, здесь люди хотят приобщиться деньгами… У меня такое впечатление, что такими темпами его будут искать и на территории эрефии… Да у меня там еще 10 тысяч долларов люди хотят бросить,

– написал Стаховский.

Ранее по 10 тысяч долларов за живого Гиркина пообещали заплатить Сергей Стерненко, Тарас Тополя и Валерий Маркус.

Что известно о Гиркине