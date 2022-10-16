Украинский теннисист Сергей Стаховский готов заплатить 10 тысяч долларов тому, кто пленит Игоря Гиркина.
Россияне говорят, что Гиркин пошел воевать: Стерненко предлагает вознаграждение за взятие его в плен
Стаховский: Здесь люди хотят приобщиться деньгами
Стаховский рассказал, что среди его знакомых есть много желающих, которые хотят забросить и свои 10 тысяч долларов за россиянина.
Друг, здесь люди хотят приобщиться деньгами… У меня такое впечатление, что такими темпами его будут искать и на территории эрефии… Да у меня там еще 10 тысяч долларов люди хотят бросить,
– написал Стаховский.
Ранее по 10 тысяч долларов за живого Гиркина пообещали заплатить Сергей Стерненко, Тарас Тополя и Валерий Маркус.
Что известно о Гиркине
- Игорь Гиркин – бывший главарь террористической военной группировки "Народное ополчение Донбасса". Он эксполковник ФСБ, отставной офицер ВС РФ и военный преступник.
- Гиркин – бывший "министр обороны ДНР" и причастен к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году. В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск как лицо, причастное к сбитию самолета.
- Гиркин участвовал в войне в Приднестровье (Молдова), Боснии и Герцеговине и Чечне. В Украине Гиркин воевал в Крыму и на Донбассе.