Стаховский раскритиковал решение Усика провести бой в Саудовской Аравии

Бывший теннисист Сергей Стаховский с первых дней полномасштабной войны помогает украинским военным. Экс-спортсмену даже пришлось взять в руки оружие.

Стаховский: Не хватает интеллекта людям

Сергей поделился мнениями относительно Василия Ломаченко и Александра Усика. Потому что позиция боксеров часто была не ясна.

Читайте також Світоліна та Стаховський продали історичні ракетки на аукціоні заради допомоги українцям

"А о наших спортсменах. Ну, смотрите, Ломаченко записался в терроборону и Усик когда-то записывался. Но, знаете, действовать надо последовательно. После 24-го каждый сделал свой выбор, но, как говорится, некоторых будет исправлять могила. Мне жаль, что люди с таким высоким именем, с таким высоким реноме, которые могли бы в реалиях сделать многое в медийном плане, несут не понятный месседж, который не понятен как там, так и у нас ужасно", – отметил Стаховский.

Александр Усик 20 августа выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой-реванш состоится в Саудовской Аравии.

Теннисист не понимает, почему Усик согласился, чтобы реванш состоялся именно там, поскольку Саудовская Аравия не ввела жесткие санкции против России.

Смотрите, Усик сразится в Саудовской Аравии. Эта страна хоть одну санкцию против России ввела? Я, увидев, что они будут драться в Саудовской Аравии, сказал, что это просто издевательство. Если не хватает интеллекта людям, то возле них должны быть те, у кого этого хватает. Но не в этом случае,

– добавил теннисист.

Что известно о спортсмене