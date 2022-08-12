"Ватный бокс": Стаховский разнес Ломаченко из-за скандального видео с митрополитом упц мп
Источник:инстаграм Сергея Стаховского
Василий Ломаченко прервал свое молчание и попал под шквал критики. Боксер снова впал в скандал.
Комментарий Стаховского по поводу противоречивого видео
В этот раз Ломаченко опубликовал в своем инстаграмме видео-интервью с митрополитом упц мп Лукой. В этом ролике можно услышать много, скажем мягко, противоречивых мнений.
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К примеру, этот человек считает, что одна из причин нападения россии на нашу страну – это голосование украинских делегатов в ПАСЕ за резолюцию о защите прав ЛГБТ-сообщества.
Бывший теннисист Сергей Стаховский прокомментировал новое видео Ломаченко.
А что там по ватному боксу? Не заказывали?
– написал Стаховский.
Подписчики боксера сразу набросились на него в комментариях. Они шокированы позицией боксера.
Позиция Василия Ломаченко
- Сейчас боксер находится в рядах ВСУ, об этом неоднократно сообщали известные спортивные деятели Украины. Однако боксер не высказывался публично о российско-украинской войне.
- Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко подчеркнул, что ему не ясна позиция Василия Ломаченко, поскольку он продолжает молчать о войне в родной стране.
- Боксера подверг критике политтехнолог Владимир Петров, он заявил, что Ломаченко является сторонником "русского мира".
- Такого же мнения и белорусский футбольный фанат Игорь Янков (позывной Янки), воюющий за Украину в рядах добровольческого батальона ВСУ.
- Кстати, Ломаченко может вернуться на ринг уже в октябре этого года.