"Ватный бокс": Стаховский разнес Ломаченко из-за скандального видео с митрополитом упц мп

Василий Ломаченко прервал свое молчание и попал под шквал критики. Боксер снова впал в скандал.

Комментарий Стаховского по поводу противоречивого видео

В этот раз Ломаченко опубликовал в своем инстаграмме видео-интервью с митрополитом упц мп Лукой. В этом ролике можно услышать много, скажем мягко, противоречивых мнений.

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К примеру, этот человек считает, что одна из причин нападения россии на нашу страну – это голосование украинских делегатов в ПАСЕ за резолюцию о защите прав ЛГБТ-сообщества.

Бывший теннисист Сергей Стаховский прокомментировал новое видео Ломаченко.

А что там по ватному боксу? Не заказывали?

– написал Стаховский.

Подписчики боксера сразу набросились на него в комментариях. Они шокированы позицией боксера.

Позиция Василия Ломаченко