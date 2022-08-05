Арум: Надеюсь, сможем найти того, кто вернет Ломаченко

Промоутер украинского боксера Боб Арум пролил свет на будущее Ломаченко. По его словам, Василий может вернуться на ринг уже в этом октябре.

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Кто все же станет будущим соперником, пока не известно. Промоутер Ломаченко решает этот вопрос.

"Я не могу говорить о (Раяне) Гарсии, очевидно, он в Golden Boy (промоушен Оскара Де Ла Хойи). Мы с ними ничего не обсуждали.

Надеюсь, сможем найти того, кто вернет Ломаченко в действие в нашей собственной конюшне. Если все будет нормально, то он получит отпуск от украинской армии, и мы можем организовать бой для Ломаченко в октябре, а затем в следующем году есть много вариантов для него", – сказал специалист.

Однако в начале 2023 года Ломаченко может встретиться на ринге с Шакуром Стивенсоном. По словам Арума, оба боксера стремятся к этому поединку.

Есть одно сражение, которое обязательно нужно провести. Возможно, он станет не следующим для обоих ребят, но, вероятно, в следующем году будет бой, от которого все умрут – поединок Шакура Стивенсона и Ломаченко. Оба ребята хотят этого боя,

– сказал Арум.

Что известно о Стивенсоне