Не видел таких теннисисток в современной истории, – Стаховский о ярком возвращении Свитолиной

Бывший украинский теннисист, а ныне защитник Украины Сергей Стаховский поделился своими впечатлениями от игры вернувшейся на корт в новом статусе Элины Свитолиной.

15 октября 2022 года Элина Свитолина впервые стала мамой. Украинская теннисистка быстро вернулась на корт после рождения дочери Скай. Но никто не ожидал, что камбек украинки будет столь молниеносным и ярким. В том числе бывший теннисист Сергей Стаховский, не скрывающий своего приятного удивления от игры землячки.

Достойно внимания Солидный уровень от украинки: Свитолина на классе пробилась в 1/16 финала Australian Open-2024

Стаховский поражен молниеносным возвращением Свитолиной на корт

После перерыва Элина сразу же вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос и полуфинал Уимблдон. Такие результаты удивительны и удивляют не только болельщиков тенниса, но и соперниц Свитолиной.

Стаховский верит, что в новом сезоне первая ракетка Украины покажет лучшие выступления, чем были в прошлом 2023 году.

Я не видел еще таких теннисисток в современной истории, которые после рождения ребенка в столь короткое время так быстро восстанавливались и приобретали опять такую замечательную физическую форму. Есть надежда, большие надежды лично у меня, что в этом году Свитолина продемонстрирует еще лучшие результаты, чем были в 2023-м,

– заявил Стаховский.

Сергей также отметил, что Элина является мощным послом Украины на мировой спортивной арене. Однако не стоит умалять старания других украинских теннисисток – Марты Костюк, Леси Цуренко, Даяны Ястремской, Дарьи Снигур и Юлии Стародубцевой.

Какие шансы Свитолиной на победу на Australian Open-2024

Стаховский вспомнил выход всех семи теннисисток в основную сетку Australian Open-2024, которая в самом разгаре. Что являлось национальным рекордом в женском теннисе. Отметим, что в 1/16 финала AO-2024 пробились три украинки – Свитолина, Костюк и Цуренко.

Бывший капитан мужской сборной Украины по теннису оценил шансы Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Стаховский заверил, что у Элины есть все предпосылки, чтобы стать победительницей AO-2024. Также Сергей привел пример нескольких сенсационных матчей на старте основания Australian Open-2024. Среди них сложная победа серба Новака Джоковича и неожиданная победа украинки Дайаны Ястремской над Маркетой Вондроушовой.

Понимаете, каждый матч, каждую соперницу следует рассматривать в отдельности. Я не вижу сейчас таких оппоненток для Свитолиной, которых она боялась бы или не могла обыграть, которые были бы для нее не удобны. Здесь вопрос лежит в другой плоскости. К примеру, расписание поединков. Условия, по которым будет проходить игра,

– заметил украинский защитник.

Стаховский уверен, что в 2024-м теннисные поклонники увидят Свитолину в финале одного из турниров Grand Slem.

В 1/16 финала Australian Open-2024 Элина Свитолина сыграет против победительницы матча чешки Екатерины Синяковой (Чехия) и швейцарки Виктории Голубич, тоже играющих 18 января.