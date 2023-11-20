Стаховский назвал тренера сборной Италии проституткой после поздравлений российского клуба

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины по футболу будет бороться за выход на Евро-2024. Для этого подопечным Сергея Реброва нужно побеждать в лобовой встрече действующих чемпионов Европы.

Сборную Италии с августа возглавляет Лучано Спаллетти, ранее тренировавший газпромовский Зенит. Во время полномасштабного вторжения он публично поздравил свой бывший клуб с чемпионством, что вызвало негодование украинцев.

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Спорт не вне политики

На предматчевой пресс-конференции решающего матча в отборе к континентальному первенству итальянцу вспомнили тот эпизод. Спаллетти попытался оправдаться и призвал не связывать спорт с политикой.

Бывшая первая ракетка Украины и капитан сборной по теннису Сергей Стаховский отреагировал на слова итальянца. Спортсмен, защищающий нашу страну на передовой, не подбирал слова и обратился к итальянскому тренеру.

Лучано Спаллетти, ну и шутник ты. Спорт вне политики? Приветствовать главу газпрома, главного донора войны в Украине... Проститутка,

– написал Стаховский.

Напомним, что Спаллетти возглавлял Зенит с 2009 по 2014 год и дважды выигрывал "запоребриковый" чемпионат.

. Матч между сборными Украины и Италии состоится в Леверкузене и начнется в 21.45.