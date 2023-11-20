Збірну Італії з серпня очолює Лучано Спаллетті, який раніше тренував газпромівський Зеніт. Під час повномасштабного вторгнення він публічно привітав свій колишній клуб із чемпіонством, що викликало обурення українців.

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Спорт не поза політикою

На передматчевій пресконференції вирішального матчу у відборі до континентальної першості італійцю пригадали той епізод. Спаллетті спробував виправдатися та закликав не пов'язувати спорт із політикою.

Колишня перша ракетка України та капітан збірної з тенісу Сергій Стаховський відреагував на такі слова італійця. Спортсмен, який захищає нашу країну на передовій, не підбирав слів та звернувся до італійського тренера.

Лучано Спаллетті, ну й жартівник ти. Спорт поза політикою? Вітати голову газпрому, головного донора війни в Україні… Повія,

– написав Стаховський.

Нагадаємо, що Спаллетті очолював Зеніт з 2009 до 2014 року та двічі вигравав "запорєбріковий" чемпіонат.

Довідка. Матч між збірними України та Італії відбудеться в Леверкузені та розпочнеться о 21:45.