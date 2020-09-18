Стадион "Колоса" примет матч квалификации к Евро-2021 молодежной сборной Украины
Ковалевский "Колос" провел реконструкцию своего стадиона в селе Ковалевка. И теперь на этом стадионе сыграет молодежная сборная Украины.
В Украинской ассоциации футбола решили провести на стадионе "Колос" матч молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2021. Соперником украинцев будет сборная Северной Ирландии U-21.
Стоящее Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала
Матч между молодежными сборным Украины и Северной Ирландии запланирован на 17 ноября.
- "Колос" открыл обновленный стадион лишь в сентябре 2020 года. К этому времени продолжалась его реконструкция.
- На его реконструкцию потратили 160 миллионов гривен.
- Обновленная арена вмещает 5 тысяч зрителей.
К теме "Колос" официально открыл обновленный стадион: фото
Матч против Северной Ирландии станет последним для молодежной сборной Украины в отборе на Чемпионат Европы 2021 года.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter