Ковалевский "Колос" провел реконструкцию своего стадиона в селе Ковалевка. И теперь на этом стадионе сыграет молодежная сборная Украины.

В Украинской ассоциации футбола решили провести на стадионе "Колос" матч молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2021. Соперником украинцев будет сборная Северной Ирландии U-21.

Стоящее Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала

Матч между молодежными сборным Украины и Северной Ирландии запланирован на 17 ноября.

"Колос" открыл обновленный стадион лишь в сентябре 2020 года. К этому времени продолжалась его реконструкция.

На его реконструкцию потратили 160 миллионов гривен.

Обновленная арена вмещает 5 тысяч зрителей.

К теме "Колос" официально открыл обновленный стадион: фото

Матч против Северной Ирландии станет последним для молодежной сборной Украины в отборе на Чемпионат Европы 2021 года.