Стадіон "Колоса" прийме матч кваліфікації до Євро-2021 молодіжної збірної України
Ковалівський "Колос" провів реконструкцію свого стадіону у селі Ковалівка. І тепер на цьому стадіоні зіграє молодіжна збірна України.
В Українській асоціації футболу вирішили провести на стадіоні "Колос" матч молодіжної збірної України у відборі на Євро-2021. Суперником українців буде збірна Північної Ірландії U-21.
Варте уваги Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу
Матч між молодіжними збірним України та Північної Ірландії запланований на 17 листопада.
- "Колос" відкрив оновлений стадіон лише у вересні 2020 року. До цього часу тривала його реконструкція.
- На його реконструкцію витратили 160 мільйонів гривень.
- Оновлена арена вміщує 5 тисяч глядачів.
До теми "Колос" офіційно відкрив оновлений стадіон: фото
Матч проти Північної Ірландії стане останнім для молодіжної збірної України у відборі на Чемпіонат Європи 2021 року.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter