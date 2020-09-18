Ковалівський "Колос" провів реконструкцію свого стадіону у селі Ковалівка. І тепер на цьому стадіоні зіграє молодіжна збірна України.

В Українській асоціації футболу вирішили провести на стадіоні "Колос" матч молодіжної збірної України у відборі на Євро-2021. Суперником українців буде збірна Північної Ірландії U-21.

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Матч між молодіжними збірним України та Північної Ірландії запланований на 17 листопада.

"Колос" відкрив оновлений стадіон лише у вересні 2020 року. До цього часу тривала його реконструкція.

На його реконструкцію витратили 160 мільйонів гривень.

Оновлена арена вміщує 5 тисяч глядачів.

До теми "Колос" офіційно відкрив оновлений стадіон: фото

Матч проти Північної Ірландії стане останнім для молодіжної збірної України у відборі на Чемпіонат Європи 2021 року.