Стадион "Юбилейный" в Сумах продали на аукционе. За сооружение заплатили 8,12 миллиона гривен.

На аукцион стадион "Юбилейный" выставили еще 7 декабря 2020 года. Стартовая цена лота составляла 5 438 418 гривен. Сам стадион был арестован, а на торги выставляли корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумиспортинвест" в размере +99,9824198552223%, которому и принадлежит футбольный стадион "Юбилейный" в центре города.

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На аукцион отозвались 20 участников, но до самого торга допустили только трех. Остальные не оплатили гарантийного взноса в размере 5% от стартовой цены лота (271 тысяч 920 гривен 94 копейки).

Продать стадион удалось за 8 миллионов 120 тысяч гривен. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Север Агро Сервис" из поселка городского типа Николаевка. 65% этого предприятия принадлежит Сергею Бондаренко. Он же руководитель футбольного клуба Виктория, выступает в любительском чемпионате.

Что касается самого стадиона, то его открыли 20 сентября 2001 года. Строительство обошлось примерно в 50 миллионов гривен. Он вмещает более 25 тысяч зрителей.