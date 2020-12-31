Стадіон "Ювілейний" в Сумах продали на аукціоні. За споруду заплатили 8,12 мільйона гривень.

На аукціон стадіон "Ювілейний" виставили ще 7 грудня 2020 року. Стартова ціна лоту становила 5438418 гривень. Сам стадіон був арештованим, а на торги виставляли корпоративні права в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест" в розмірі 99,9824198552223%, якому і належить футбольний стадіон "Ювілейний" в центрі міста.

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На аукціон зголосилися 20 учасників, але до самого торгу допустили лише трьох. Решта не сплатила гарантійного внеску у розмірі 5% від стартової ціни лота (271 тисячу 920 гривень 94 копійки).

Продати стадіон вдалося за 8 мільйонів 120 тисяч гривень. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "Північ Агро Сервіс" з селища міського типу Миколаївка. 65% цього підприємства належить Сергію Бондаренку. Він же керівник футбольного клубу Вікторія, яка виступає в аматорському чемпіонаті.

Щодо самого стадіону, то його відкрили 20 вересня 2001 року. Будівництво обійшлося приблизно в 50 мільйонів гривень. Він вміщає понад 25 тисяч глядачів.