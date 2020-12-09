Стадион "Юбилейный" в Сумах продадут с аукциона. Купить его можно за 5,4 миллиона гривен.

О продаже стадиона "Юбилейный" в Сумах сообщает Министерство юстиции Украины. Там указано, что сам стадион арестован.

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На электронном аукционе OpenMarket выставлены корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумыспортинвест" в размере 99,9824198552223%, которому и принадлежит футбольный стадион "Юбилейный" в центре города Сумы.

Стартовая цена – 5 438 418 гривен.

Аукцион планируют провести 30 декабря 2020 года.

Что стоит знать о стадионе "Юбилейный" в Сумах

Сооружение было введено в эксплуатацию 20 сентября 2001 года. Общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7540,7 квадратных метра, что позволяет вместить 25 830 зрителей. Каждое место оборудовано пластиковыми сиденьями и находится под навесом (за исключением первых рядов нижнего яруса).

Команды УПЛ в Сумах нет. Там матчи чемпионата временно проводил донецкий "Олимпик", но впоследствии отказался от этого.

Стадион принимал финалы Кубка Украины. А также матчи местной команды "Сумы", которая играла в низших лигах.

Какие еще стадионы в Украине выставляли на аукцион

Стадион "Юбилейный" в Сумах – не первый, который продают на аукционе. Наиболее известна история одесского стадиона "Черноморец". Его продали только с 21-й попытки. И если первый раз его хотели продать на аукционе за 1,14 миллиарда гривен, то удалось выручить за него лишь 193,8 миллиона гривен.

При этом кроме самого футбольного поля и трибун, туда также входят отель с подземным паркингом, бизнес-центр, рестораны, фитнес-зал, музей и клубный магазин. Общая площадь – более 80 тысяч квадратных метров.