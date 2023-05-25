Стартовый свисток матча между Кривбассом и Металлистом прозвучал гораздо позже, чем планировалось. Сильный ливень внес свои коррективы в футбольные намерения.

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Стадион "Горняк", на котором Кривбасс играет домашние матчи УПЛ, затопило из-за дождя, поэтому арбитр матча был вынужден перенести старт матча между криворожским коллективом и Металлистом в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги. Но вот нашлись герои, спасшие ситуацию. Работники арены и Кривбасса активно поработали над тем, чтобы команды смогли выйти на газон. Главный арбитр встречи Александр Дердо решил, что их усилия не были напрасны, назначив новое время начала матча на 17:10 (вместо 15:00).

Следует отметить, что данная встреча несет большую ответственность. Если харьковский коллектив уступит своему сопернику, то Металлист досрочно вылетит из УПЛ (ранее украинскую элиту покинул Львов, а Оболонь и Полесье уже завоевали себе места в УПЛ на следующий сезон ). А вот если Кривбасс не сможет победить своего оппонента, подопечные Юрия Вернидуба потеряют даже математические шансы попасть в еврокубки. Потому команды заинтересованы как никогда в проведении встречи.

Газон стадиона "Горняк" / инстаграмм Кривбасса