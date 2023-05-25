Стартовий свисток матчу між Кривбасом та Металістом пролунав значно пізніше, аніж планувалося. Сильна злива внесла свої корективи у футбольні наміри.

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Погода не підкорюється

Стадіон "Гірник", на якому Кривбас грає домашні матчі УПЛ, затопило через дощ, тому арбітр матчу був вимушений перенести старт матчу між криворізьким колективом та Металістом в рамках 28-го туру Української Прем'єр-ліги. Та от знайшлися герої, які врятували ситуацію. Працівники арени та Кривбаса активно попрацювали над тим над тим, аби команди змогли вийти на газон. Головний арбітр зустрічі Олександр Дердо вирішив, що їхні зусилля не були марними, призначивши новий час початку матчі на 17:10 (замість 15:00).

Варто зазначити, що дана зустріч несе велику відповідальність. Якщо харківський колектив поступився своєму супернику, то Металіст достроково вилетить з УПЛ (раніше українську еліту покинув Львів, а Оболонь та Полісся уже вибороли собі місця на наступний в УПЛ на наступний сезон). А от якщо Кривбас не зможе перемогти свого опонента, то підопічні Юрія Вернидуба втратять навіть математичні шанси потрапити в єврокубки. Тому команди зацікавлені як ніколи у проведенні зустрічі.

Газон стадіону "Гірник" / інстаграм Кривбаса