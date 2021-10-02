Тренер насиловал более 10 лет

В интервью две девушки, игравшие под руководством Райли, утверждали, что он заставлял их целоваться друг с другом, а также признались, что тренер принуждал их к сексу с ним.

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"У меня никогда не было секса с этими игроками и не было сексуальных домогательств по отношению к ним", – заявил Райли.

На фоне скандала Норт Каролина Кураж уволила Райли 30 сентября, а его тренерская лицензия была приостановлена Федерацией футбола США.

Позже появилось сообщение об открытии анонимной горячей линии, на которую игроки, команда и персонал лиги смогут отправлять сообщения о проблемах.

На этой неделе несколько звезд NWSL раскритиковали лигу за неспособность защитить игроков. NWSL – профессиональная футбольная лига, управляемая Федерацией футбола США, высший уровень системы женских футбольных лиг.