Инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Российские спортсмены со своим тренером должны были сделать пересадку в Амстердаме. Но половину команды, включая главного тренера, сняли с рейса.

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В соцсетях опубликовали видео, на котором тренер российской команды Дзамболат Тедеев и еще несколько спортсменов идут по аэропорту в сопровождении охраны.

При этом тренер постоянно жаловался, что это "беспредел" и "заказная акция оппонентов". Однако никоим образом не упомянул о том факте, что высадили их из самолета, когда они отказались надеть защитные маски во время полета. При том, что обращались к ним с такой просьбой дважды.

Российской делегации ночь пришлось провести в аэропорту. На следующий день они все же смогли добраться до Осло.