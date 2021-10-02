Тренер ґвалтував понад 10 років
В інтерв'ю дві дівчини, які грали під керівництвом Райлі, стверджували, що він примушував їх цілуватися одна з одною, а також зізналися, що тренер примушував їх до сексу з ним.
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"У мене ніколи не було сексу з цими гравцями та не було сексуальних домагань по відношенню до них", – заявив Райлі.
На тлі скандалу Норт Кароліна Кураж звільнила Райлі 30 вересня, а його тренерська ліцензія була припинена Федерацією футболу США.
Пізніше з’явилося повідомлення про відкриття анонімної гарячої лінії, на яку гравці, команда та персонал ліги зможуть відправляти повідомлення про проблеми.