Тренер ґвалтував понад 10 років

В інтерв'ю дві дівчини, які грали під керівництвом Райлі, стверджували, що він примушував їх цілуватися одна з одною, а також зізналися, що тренер примушував їх до сексу з ним.

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"У мене ніколи не було сексу з цими гравцями та не було сексуальних домагань по відношенню до них", – заявив Райлі.

На тлі скандалу Норт Кароліна Кураж звільнила Райлі 30 вересня, а його тренерська ліцензія була припинена Федерацією футболу США.

Пізніше з’явилося повідомлення про відкриття анонімної гарячої лінії, на яку гравці, команда та персонал ліги зможуть відправляти повідомлення про проблеми.

На цьому тижні кілька зірок NWSL розкритикували лігу за нездатність захистити гравців. NWSL – професійна футбольна ліга, керована Федерацією футболу США, вищий рівень системи жіночих футбольних ліг.