Срочная операция не нужна, – Бущан рассказал о травме и сколько времени пропустит

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан пропустил матч 5 тура УПЛ против Десны (4:0). Футболист получил травму и не сыграет в сентябрьских матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Детали травмы Бущана

Бущан заявил, что его беспокоит межпозвоночная грыжа. По словам голкипера, это не новая проблема и иногда беспокоит его.

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Эта проблема не свежая, она меня периодически беспокоила в течение года. День поболит, на следующий день попускает. Старался не обращать внимание. Острую боль почувствовал после возвращения в Киев после товарищеской игры с Интером. Спину вправили и попустило, но в игре с Ингульцом почувствовал дискомфорт в пояснице,

– заявил Бущан.

Георгий рассказал, что по результатам МРТ у него обнаружили обострение межпозвоночной грыжи.

"Такая беда случается у каждого 4 – 5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна", – отметил игрок.

Бущан подтвердил, что пропустит матчи сборной Украины против Казахстана и Франции.

Придется пропустить определенный период. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину. Пропущу ли я матчи сборной? К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться 10 дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно,

– резюмировал футболист.

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