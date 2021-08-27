Детали травмы Бущана
Бущан заявил, что его беспокоит межпозвоночная грыжа. По словам голкипера, это не новая проблема и иногда беспокоит его.
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Эта проблема не свежая, она меня периодически беспокоила в течение года. День поболит, на следующий день попускает. Старался не обращать внимание. Острую боль почувствовал после возвращения в Киев после товарищеской игры с Интером. Спину вправили и попустило, но в игре с Ингульцом почувствовал дискомфорт в пояснице,
– заявил Бущан.
Георгий рассказал, что по результатам МРТ у него обнаружили обострение межпозвоночной грыжи.
"Такая беда случается у каждого 4 – 5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна", – отметил игрок.
Бущан подтвердил, что пропустит матчи сборной Украины против Казахстана и Франции.
Придется пропустить определенный период. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину. Пропущу ли я матчи сборной? К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться 10 дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно,
– резюмировал футболист.
Вратарская проблема сборной Украины
- В сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022 вызвали Георгия Бущана, Анатолия Трубина (Шахтер) и Андрея Лунина (Реал).
- Кроме Бущана, травмы получил Анатолий Трубин. У голкипера разрыв мениска, из-за чего он рискует не играть больше месяца.
- В то же время у Андрея Лунина обнаружили коронавирус.
- Поэтому наставник "сине-желтых" Александр Петраков вынужденно вызвал в сборную Украины голкиперов Шахтера и Ворсклы Андрея Пятова и Дмитрия Резника.
- Также вызов получил голкипер Динамо Денис Бойко.