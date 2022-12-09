Шахтер и Роберто Де Дзерби разорвали сотрудничество с согласия обеих сторон. Хотя на момент прощания у итальянца еще был год контракта с "горняками". Но полномасштабное вторжение изменило планы обеих сторон.

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Срна: Для меня он номер один

Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.

Однако даже после такого в донецкой команде тепло отзываются об экстренере "горняков". Директор Шахтер по футболу Дарио Срна сделал смелое заявление об успехах дончан на евроарене, если бы команда продолжила играть под руководством Де Дзерби.

Легенда клуба Срна даже заговорил о стадии 1/2 финала Лиги чемпионов, откуда Шахтер вылетел уже под руководством Игоря Йовичевича.

Последние 9 месяцев были нелегкими из-за войны. Мы так живем 8 лет. Наша сильная сторона – президент, любящий футбол и тратящий много денег. Мне также жаль Де Дзерби, это было бы чрезвычайное путешествие, которое, я уверен, привело бы нас в полуфинал Лиги чемпионов,

– заявил директор по футболу.

Интересно, что Срна заинтриговал словами, что дороги донецкого клуба с итальянским наставником до конца так и не разошлись.

"Я работал пол года с Де Дзерби, и для меня он номер один. Наша история не закончилась. Сегодня непросто играть в Украине, но мы всегда будем играть и надеяться, что война скоро закончится. Украина должна победить Россию при поддержке всех государств", – добавил Срна.

Напомним, что Де Дзерби пробыл в тренерском кресле Шахтера с конца мая 2021-го по 11 июля 2022-го. Во главе с Роберто клуб провел 30 матчей.

Итальянский тренер два месяца пробыл без клуба, а уже в середине сентября 2022 стал главным наставником английского Брайтона . Его контракт с новой командой рассчитан до конца июня 2026 года. Но дела в АПЛ идут у Де Дзерби не лучшим образом – 4 поражения в 9 матчах при 3 победах и 2 мировых.

"Чайки" после 14 сыгранных поединков занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.

В групповом раунде Лиги чемпионов Шахтером руководил уже бывший тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич. Хорват не покинул клуб без евровесны. "Горняки" продолжат выступления на евроарене в плей-офф Лиги Европы.

За 6 матчей оставшиеся почти без легионеров дончане набрали 6 очков в группе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком.