Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как проходит его заболевание COVID-19.

Кривцов в интервью ютуб-каналу "Влада Седан" рассказал о том, как положительный тест на коронавирус изменил его жизнь. Напомним, COVID-19 был диагностирован у девяти игроков "Шахтера" и такого же количества сотрудников клуба.

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"Хорошо себя чувствую. Правда, уже неделю у меня нюха нет. Как сказал жене, после упражнений, в принципе, могу не купаться. Все нормально", – шутит известный своим чувством юмора Сергей Кривцов.

Первые симптомы коронавируса почувствовал 4 октября вечером. Пил кофе на кухне, понял, что вкус чувствую, но нет аромата кофе. Начал чеснок свежий резать и нюхать – то же самое, ничего не почувствовал. Потом пошел жене показывал, а она: "Да ты что, это же чеснок, как ты его не чувствуешь?" Тогда понял, что, наверное, меня поразило.

Что известно о коронавирусе в "Шахтере"

В воскресенье, 4-го октября, стало известно о положительном тесте на COVID-19 голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, а также нескольких сотрудников "Шахтера".

Из-за этого в расположение национальной команды не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес. В "Шахтере" провели новое тестирование футболистов, тренерского штаба и персонала на коронавирус. 6 октября стали известны результаты – все они отрицательные.