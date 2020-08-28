Українська рефері Олександра Ардашева отримала призначення на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між німецьким "Вольфсбургом" і французьким "Ліоном.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. 33-річна киянка разом з хорваткою сіней Родяк-Каршіч буде асистентом головного арбітра матчу швейцарки Естер Штаублі.

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До слова, ще одна українка Марина Стрілецька буде резервним асистентом арбітра на фінальному матчі.

Фінал "Вольфсбург" – "Ліон" відбудеться в неділю, 30 серпня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Українки вже судили фінал Ліги чемпіонів

Ардашева вже працювала у фінальній частині жіночої Ліги чемпіонів сезону-2019/20. Олександра судила чвертьфінал "Ліон" – "Баварія" в складі української бригади арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Наші співвітчизниці в чвертьфіналі зафіксували перемогу "Ліона" над "Баварією" (2:1). А Монзуль ще й була резервним арбітром на півфінальному поєдинку між "Вольфсбургом" і "Барселоною" (1:0).

Також у сезоні-2013/2014 Монзуль разом з Наталією Рачинською судили фінал між німецьким "Вольфсбургом" і шведським "Тюресо" (4:3), який проходив в Лісабоні.