Сразу двое боксеров отказались от потенциального боя с Усиком за чемпионский титул

Международная боксерская федерация (IBF) хочет определить официального претендента на титул Александра Усика. Однако желающих драться за звание обязательного претендента не так много.

Потенциальные соперники Усика

В IBF решили, что официального претендента на титул должны определить Луис Ортис и Филипп Хргович.

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Непобедимый хорватский боксер сразу принял бой с Ортисом. Однако кубинский боец ​​отказался от поединка из-за травмы.

После этого соперником Хрговича мог стать Джозеф Паркер. Однако новозеландец тоже не принял встречу с Хрговичем. С чем связано решение Паркера – неизвестно.

В рейтинге IBF после Паркера идут Энтони Джошуа и Тони Йока. Учитывая, что судьба титула IBF определится в реванше между Усиком и Джошуа, Тони Йока может стать соперником Хрговича.

Французский боксер Йока получил три дня, чтобы принять решение о поединке против Хрговича.