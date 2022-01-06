Голубь: Шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет

Хотя Егор Голуб и тренирует Дениса Беринчика, однако не подвергает сомнению высокий класс Ломаченко. По мнению специалиста, сейчас Василий самый лучший боксер легкого веса.

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Денис провел уже 6 защит пояса WBO International и заслужил право сразиться с действующим чемпионом мира Джорджем Камбососом.

Познакомиться с австралийским боксером хочет и бывший чемпион мира Василий Ломаченко. Сейчас Василий и Денис находятся среди лидеров рейтинга WBO.

Ломаченко занимает первое место, а Беринчик – третье. Вероятно, что WBO назначит Ломаченко официальным претендентом на титул. Но не стоит исключать и то, что Василий и Денис определят претендента в очном поединке.

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Егор Голуб считает, что у Беринчика есть шансы в поединке против Ломаченко. Тренер процитировал легендарного наставника "Динамо" Валерия Лобановского.

Шансы есть всегда. Как сказал Валерий Васильевич Лобановский, шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет,

– сказал Голуб.

Также Егор убежден, что у Беринчика гораздо больше шансов нанести поражение Камбососу, чем земляку Ломаченко.

Ранее потенциальный бой Беринчика и Ломаченко оценил промоутер Александр Красюк. Он считает, что это сражение может состояться в Великобритании.

Егор Голуб убежден, что бой был бы интересен украинской публике. По его мнению, Василий и Денис собрали бы стадион.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему он завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика реванша против Энтони Джошуа читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу.