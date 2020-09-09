Сразу два лидера АЗ могут не сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов
Полузащитники АЗ Уссама Идрисси и Кэлвин Стенгс могут пропустить матч против "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.
Оба игрока не участвовали в недавних спаррингах алкмаарцев с "Дэн Хагом" и "Гентом". Также они не играли в двусторонке команды. Их участие в матче с "Динамо" – под вопросом, сообщает voetbalprimeur.nl.
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Что известно о Идрисси и Стенгсе
21-летний Стенгс и 24-летний Идрисси играли последний раз 26 августа против "Виктории Пльзень" в Лиге чемпионов.
Стенгс в прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 12 ассистов в 42 матчах. Идрисс забил 17 голов и отдал 10 голевых пасов в 42 встречах.
"Динамо" – АЗ: главное
- "Динамо" и АЗ встретятся в третий раз в своей истории. Предыдущая встреча команд состоялась на групповом этапе Лиги Европы сезона 2010/11.
- Тогда матч в Нидерландах завершился победой киевлян со счетом 2:1. Игра в Киеве также была в пользу "Динамо" – 2:0.
- Главный наставник АЗ Арне Слот акцентировал внимание на том, что в "Динамо" много игроков сборной Украины. По его словам, украинская сборная в последние годы достигла успеха в отборочном раунде.