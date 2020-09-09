Полузащитники АЗ Уссама Идрисси и Кэлвин Стенгс могут пропустить матч против "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Оба игрока не участвовали в недавних спаррингах алкмаарцев с "Дэн Хагом" и "Гентом". Также они не играли в двусторонке команды. Их участие в матче с "Динамо" – под вопросом, сообщает voetbalprimeur.nl.

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Что известно о Идрисси и Стенгсе

21-летний Стенгс и 24-летний Идрисси играли последний раз 26 августа против "Виктории Пльзень" в Лиге чемпионов.

Стенгс в прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 12 ассистов в 42 матчах. Идрисс забил 17 голов и отдал 10 голевых пасов в 42 встречах.

Матч "Динамо" – АЗ состоится во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

"Динамо" – АЗ: главное