Одразу два лідери АЗ можуть не зіграти проти "Динамо" у Лізі чемпіонів
Півзахисники АЗ Уссама Ідріссі і Келвін Стенгс можуть пропустити матч проти "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Обидва гравці не брали участі в недавніх спарингах алкмаарців з "Ден Хагом" і "Гентом". Також вони не грали у двосторонці команди. Їх участь в матчі з "Динамо" – під питанням, повідомляє voetbalprimeur.nl.
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Що відомо про Ідріссі та Стенгса
21-річний Стенгс і 24-річний Ідрісса грали останній раз 26 серпня проти "Вікторії Пльзень" у Лізі чемпіонів.
Стенгс в минулому сезоні забив 10 м'ячів і зробив 12 асистів у 42 матчах. Ідріссі забив 17 голів і віддав 10 гольових пасів у 42 зустрічах.
"Динамо" – АЗ: головне
- "Динамо" і АЗ зустрінуться втретє у своїй історії. Попередня зустріч команд відбулася на груповому етапі Ліги Європи сезону 2010/11.
- Тоді матч у Нідерландах завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Гра у Києві також була на користь "Динамо" – 2:0.
- Головний наставник АЗ Арне Слот акцентував увагу на тому, що в "Динамо" багато гравців збірної України. За його словами, українська збірна в останні роки досягла успіху у відбірковому раунді.