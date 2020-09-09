Півзахисники АЗ Уссама Ідріссі і Келвін Стенгс можуть пропустити матч проти "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Обидва гравці не брали участі в недавніх спарингах алкмаарців з "Ден Хагом" і "Гентом". Також вони не грали у двосторонці команди. Їх участь в матчі з "Динамо" – під питанням, повідомляє voetbalprimeur.nl.

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Що відомо про Ідріссі та Стенгса

21-річний Стенгс і 24-річний Ідрісса грали останній раз 26 серпня проти "Вікторії Пльзень" у Лізі чемпіонів.

Стенгс в минулому сезоні забив 10 м'ячів і зробив 12 асистів у 42 матчах. Ідріссі забив 17 голів і віддав 10 гольових пасів у 42 зустрічах.

Матч "Динамо" – АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 20:00.

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