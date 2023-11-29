Его автором стал центральный защитник Шахтера Николай Матвиенко, который головой замкнул передачу с флангового штрафного от Александра Зубкова. "Горняки" минимально победили бельгийского соперника и гарантировали себе еврокубковую весну, которая может продолжиться даже в плей-офф Лиги чемпионов.

К теме Мои футболисты делают больше, чем я от них требую – Пушич о победе над Антверпеном в ЛЧ

"Он создавал угрозу в течение всего матча"

Однако теперь все в руках команды Марино Пушича, которая идет третьей, но имеет равное количество очков (по 9) со вторым Порту. Все решится в очном противостоянии, которое состоится 13 декабря.

После матча УЕФА определила лучшего футболиста поединка Шахтер – Антверпен. Им стал отнюдь не автор единственного гола во встрече, а 27-летний правый вингер "горняков" Александр Зубков, с передачи которого и был забит победный мяч.

Это было первое результативное действие Зубкова в этом розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов.

Он создавал угрозу на протяжении всего матча, сыграл отлично в техническом плане, хорошо контролировал ситуацию на поле. Помогал защитникам, был креативным, занимал отличные позиции между линиями. Он упорно работал, когда был без мяча, дисциплинированно действовал в формации команды. Всегда создавал опасность при стандартах,

– говорится на официальном сайте УЕФА.



Зубков – лучший игрок матча Шахтер – Антверпен / Фото "горняков"

Отметим, что Зубков отыграл поединок от "звонка к звонку". Игра против Антверпена стала для Александра 20-й в текущем сезоне-2023/2024 (3 гола и 5 ассистов).