Единственный гол в матче на 12-й минуте после передачи со штрафного от Александра Зубкова забил центрбек Шахтера Николай Матвиенко. До конца поединка оба коллектива еще имели 100-процентные моменты, но больше не забивали. "Кроты" минимально обыграли Антверпен.

К теме Пушич реанимировал "горняков": Шахтер не дал Антверпену взять реванш в Лиге чемпионов – видео гола

Пушич: Мы отлично выступили, я очень доволен.

После матча своими эмоциями поделился главный тренер Шахтера Марино Пушич. Наставник "горняков" сравнил поединки в УПЛ и Лиге чемпионов, где его команда выступает перед заполненными трибунами.

"Во-первых, должен сказать, что мы играли очень хорошо в нашем чемпионате, но не забили голы после хороших моментов, потому и получили ничью в последней встрече. И даже в матче перед этим мы демонстрировали очень хороший футбол. Я должен это отметить, потому что если вы считаете, что ничья – это недостаточно хороший результат, то это не так, мы выступили замечательно… Большая разница в эмоциях, пустом стадионе, при таких условиях нелегко играть не только нашим футболистам, но и другим клубам".

А потом ты выступаешь в Лиге чемпионов на этом стадионе с большим количеством людей – а почти все билеты были раскуплены, мы получили большую поддержку наших болельщиков, – и это дает нам немного другую энергию. Это не причина ничьей тогда или победы сейчас, но есть разница в эмоциях и мотивации. Хочу еще раз повторить, что последние две игры в чемпионате, возможно, были лучшими на это время, и, как вы видите, футбол – это эмоции, и люди думают, что если однажды сыграть вничью, это плохо. Я не согласен с этим, эти матчи были невероятными. Но это другое дело, – заявил Пушич.

Особое внимание было уделено голкиперу "кротов" Дмитрию Ризныку, показывающему отличную игру в ворота донецкого клуба. Пушич приятно удивлен игрой своего вратаря и его моральной стойкостью. Коуч Шахтера заверил, что гордится Ризныком во всех аспектах: потому, как он работает, концентрируется и переживает потерю.

Пушич дал свою профессиональную оценку игре, как прошла 28 ноября в Гамбурге.

Прежде всего, мы очень гордимся нашим первым важным достижением – тем, что останемся в европейских соревнованиях после зимнего перерыва. И у нас еще может быть возможность остаться на самом высоком уровне в Европе – в Лиге чемпионов. Мы отлично выступили, я очень доволен. Это была тяжелая игра, это матч Лиги чемпионов, где ты должен играть против очень сильных соперников, хорошо организованных и высококачественных. Но, повторюсь, мои футболисты делают больше, чем я от них требую – не только для меня как тренера, но и для клуба. И это очень важно: дисциплина, организация. Как я уже говорил, они хотят играть согласно моим наставлениям, а я хочу соревноваться со всеми, и они это показывают. Я очень счастливый тренер с этими ребятами,

– рассказал тренер Шахтера.

Отметим, что победа над Антверпеном принесла Шахтеру три балла и помогла сравняться по очкам с Порту, проигравшим в 5-м туре на выезде Барселоне (2:1). У обоих клубов по 9 очков. Однако "горняки" остаются третьими за счет худших дополнительных показателей по противостоянию с португальским клубом.

Зато у лидера группы "Н" Барселоны 12 пунктов. Антверпен не набрал за 5 поединков ни одного балла.

Важно! Свой последний матч группового раунда ЛЧ Шахтер проведет 13 декабря на выезде против Порта. Это будет ключевая игра, которая определит, кто из клубов пройдет в плей-офф Лиги чемпионов, а кто снизится в плей-офф Лиги Европы.