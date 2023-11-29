Його автором став центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який головою замкнув передачу з флангового штрафного від Олександра Зубкова. "Гірники" мінімально перемогли бельгійського суперника та гарантували собі єврокубкову весну, яка може продовжитись навіть у плей-оф Ліги чемпіонів.

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"Він створював загрозу протягом всього матчу"

Однак тепер все у руках команди Маріно Пушича, яка йде третьою, але має рівну кількість очок (по 9) із другим Порту. Все вирішиться в очному протистоянні, яке відбудеться 13 грудня.

Одразу після матчу УЄФА визначила найкращого футболіста поєдинку Шахтар – Антверпен. Ним став, аж ніяк, не автор єдиного голу у зустрічі, а 27-річний правий вінгер "гірників" Олександр Зубков, з передачі якого й був забитий переможний м'яч.

Це була перша результативна дія Зубкова у цьому розіграші групового раунду Ліги чемпіонів.

Він створював загрозу протягом всього матчу, зіграв відмінно в технічному плані, гарно контролював ситуацію на полі. Допомагав захисникам, був креативним, займав хороші позиції між лініями. Він наполегливо працював, коли був без м’яча, дисципліновано діяв у формації команди. Завжди створював небезпеку при стандартах,

– йдеться на офіційному сайті УЄФА.



Зубков – найкращий гравець матчу Шахтар – Антверпен / Фото "гірників"

Відзначимо, що Зубков відіграв поєдинок від "дзвінка до дзвінка". Гра проти Антверпена стала для Олександра 20-ю у поточному сезоні-2023/2024 (3 голи та 5 асистів).