Спортивный директор и игрок "Миная" Михаил Кополовец сделал неожиданное заявление относительно будущего сезона. Команда хочет выйти в еврокубки.

Выход в УПЛ Кополовец прокомментировал в программе "Футбол NEWS". По его словам, еще ни разу клуб не задерживался в элитном дивизионе дольше, чем на год.

К теме: "Минай" и "Ингулец" вышли в УПЛ

Громкая задача

Команда из солнечного Закарпатья начала свой путь в УПЛ еще с чемпионата района. Теперь футболисты не желают останавливаться. Они воплотили мечту многих игроков и болельщиков команды в реальность.

Как заявил Кополовец, следующая задача "Миная" – это Лига Европы.

В последнем туре Первой лиги "Минай" одержал волевую победу над еще одним претендентом на повышение в классе – "Волынью".

Спортивный директор также отметил, что матчи Премьер-лиги команда будет проводить на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Также Кополовец планирует продолжить свою футбольную карьеру в "Минае".

Добавим, что также в классе повысились "Рух" и "Ингулец".