Спортивний директора та гравець "Минаю" Михайло Кополовець зробив несподівану заяву щодо майбутнього сезону. Команда хоче вийти у єврокубки.

Вихід в УПЛ Кополовець прокоментував у програмі "Футбол NEWS". За його словами, ще жодного разу клуб не затримувався в елітному дивізіоні довше, ніж на рік.

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Гучне завдання

Команда з сонячного Закарпаття розпочала свій шлях до УПЛ ще з чемпіонату району. Тепер футболісти не бажають зупинятися. Вони втілили мрію багатьох гравців та вболівальників команди у реальність.

Як заявив Кополовець, наступне завдання "Минаю" – це Ліга Європи.

В останньому турі Першої ліги "Минай" здобув вольову перемогу над ще одним претендентом на підвищення у класі – "Волинню".

Спортивний директор також зазначив, що матчі Прем'єр-ліги команда буде проводити на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Також Кополовець планує продовжити свою футбольну кар'єру в "Минаї".

Додамо, що також у класі підвищились "Рух" та "Інгулець".