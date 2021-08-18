Шахтер победил Монако, украинец стал чемпионом Европы по шашкам: топ-новости спорта 17 августа
Источник:24 канал
Шахтер сыграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Монако, а украинец стал первым двукратным чемпионом Европы по шашкам-64. Обзор главных новостей спорта за 17 августа читайте в дайджесте Спорт 24.
Шахтер победил Монако
Донецкий Шахтер провел первый матч в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" на выезде встретились с Монако.
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Поединок в Монако завершился неожиданной победой Шахтера со счетом (1:0).
"Горнякам" удалось забить гол в дебюте игры. Бразилец Педринью отметился красивым индивидуальным голом в воротах соперника.
Мяч Педринью стал единственным в игре. Монако несмотря на большое количество опасных возможностей у ворот Анатолия Трубина не смогло вырвать хотя бы ничью
- Матч между Шахтером и Монако состоится 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист".
Украинец – первый двукратный чемпион Европы по шашкам-64
Трое представителей Украины стали призерами чемпионата Европы по шашкам-64 в Турции. Юрий Аникеев второй раз подряд стал чемпионом Европы по шашкам-64.
Чемпионат Европы проходил в два этапа. Сначала спортсмены соревновались на предварительном этапе, после чего в раунде плей-офф.
Аникеев в предыдущем этапе занял второе место и вышел в плей-офф. Он уступил только россиянину Александру Георгиеву.
Вместе с Юрием в 1/4 прошли украинцы Феликс Шепель и Денис Шкатула. В 1/2 финала Аникеев одолел крымчанина Сергея Белошеева, который в 2014 году сменил гражданство на российское.
В финале украинец переиграл россиянина Георгиева, который в 1/2 финала одолел Шепеля. Последний занял третье место.
Аникеев второй раз подряд стал чемпионом Европы. До сих пор это достижение никому не покорялось.
- Среди женщин Украина также могла рассчитывать на победу. Украинка Елена Короткая заняла второе место, проиграв Сандааре Апросимовой из России.
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Беленюк получил наградной пистолет
Борец Жан Беленюк стал единственным украинцем на Олимпийских играх в Токио, выигравшим золотую медаль. За победу в Токио Беленюк получил награду в Украине.
Министр обороны Украины Андрей Таран лично поздравил Беленюка с победой в Токио. Таран 17 августа наградил борца во время встречи с призерами Олимпиады.
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Министр поздравил Беленюка с получением воинского звания "старший лейтенант". Также он наградил Жана огнестрельным оружием-пистолетом Макарова.
Отметим, что 16 августа Беленюка наградил Президент Украины Владимир Зеленский. Жан получил орден "За заслуги" I степени.