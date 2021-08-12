Исполнительный комитет УАФ сформировал Комитет национальных сборных команд УАФ в следующем составе:
К слову Маркевич не возглавит сборную Украины
- Олег Блохин – сопредседатель;
- Алексей Михайличенко – сопредседатель;
- Олег Протасов – первый заместитель;
- Анатолий Демяненко – заместитель;
члены комитета:
- Александр Петраков;
- Виктор Скрипник;
- Анатолий Бузник;
- Алексей Таргонский;
- Александр Черкасов;
- Сергей Мохник;
- Владимир Ковянов.
Почему Маркевич ушел из УАФ?
Мирон Маркевич надеялся возглавить сборную Украины. После ухода Шевченко ему сказали, что команду возглавит Ребров, поэтому он покинул Комитет национальных сборных.
70-летний специалист еще хочет попробовать свои силы в футболе, поэтому ожидает предложений от клубов. Сейчас он взял творческий отпуск и будет детально изучать каждый вариант, ведь не хочет испортить себе карьеру.