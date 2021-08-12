Исполнительный комитет УАФ сформировал Комитет национальных сборных команд УАФ в следующем составе:

К слову Маркевич не возглавит сборную Украины

  • Олег Блохин – сопредседатель;
  • Алексей Михайличенко – сопредседатель;
  • Олег Протасов – первый заместитель;
  • Анатолий Демяненко – заместитель;

члены комитета:

  • Александр Петраков;
  • Виктор Скрипник;
  • Анатолий Бузник;
  • Алексей Таргонский;
  • Александр Черкасов;
  • Сергей Мохник;
  • Владимир Ковянов.

Почему Маркевич ушел из УАФ?

Мирон Маркевич надеялся возглавить сборную Украины. После ухода Шевченко ему сказали, что команду возглавит Ребров, поэтому он покинул Комитет национальных сборных.

70-летний специалист еще хочет попробовать свои силы в футболе, поэтому ожидает предложений от клубов. Сейчас он взял творческий отпуск и будет детально изучать каждый вариант, ведь не хочет испортить себе карьеру.