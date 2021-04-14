Так, количество спортсменов, которые туда едут, значительно меньше, но они едут (не все являются такими известными, поэтому часто мы даже не знаем о поездках), проводят там семинары и готовы ехать, если предложение интересно финансово.

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Спорт никогда не был, не является и не будет вне политики. Он всегда является одним из элементов внешней политики стран. Так показывали свою силу и превосходство над другими. Взаимодействие спорта и политики не является чем-то плохим. Однако, если происходит политизация спорта, то это уже проблема. Наиболее яркий пример политизации спорта – это Россия.

Что такое политизация? Если коротко, то усиление связи с политикой. Когда именно политическая целесообразность определяет, как должен развиваться спорт, что должен говорить и делать спортсмен.

Поэтому когда мы говорим о спорте и политике, то надо разделять, где мы пытаемся показать свою силу и преимущество над соперником/врагом, а где политизируем процесс и пытаемся давить на позицию спортсменов.

Есть три интересных кейса в украинском спорте, которые прекрасно показывают разницу в подходах: травля Анны Музычук, Усик герой – Усик предатель и тяжелоатлеты-триумфаторы. Разобрав эти примеры, можно ответить на вопрос, который последние несколько дней время от времени возникает в соцсетях: "Почему на Музычук за поездку в Россию нападали, а на тяжелоатлетов – нет?".

Анна Музычук

Анна Музычук – думающая, и может аргументированно ответить на любой вопрос; не прячется за общими фразами и имеет свою политическую позицию. На самом деле ее пример очень сложный, поскольку непубличная часть сыграла большую роль, чем публичная. Анна четко говорит, что Россия агрессор и убивает украинцев, она поддержала Порошенко на выборах 2019 года, а его кандидата на мэра Львова – в 2020 году.

Не публично перед поездкой с ней встречались представители областной власти (тот самый кандидат, которого она поддержала на выборах 2020 года) и говорили, что "все хорошо, не переживай, езжай". Даже давали инструкции как вести себя в случае провокаций. Фактически не публично она имела поддержку от органов власти и министерства, кроме госсекретаря Олега Немчинова. Но в публичной плоскости никто ее не поддержал, бросив в информационном поле с надеждой, что она привезет золото и все успокоится.

Также СМИ подхватили тему с ее отказом ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию, где нарушают права женщин, противопоставляя соревнованиям в России. Подхватили это те, кто считает, что никаких прав женщин не существует. А политизированные и крикливые заявления всегда популярнее.

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Она отказалась ехать в Саудовскую Аравию, чтобы не нарушали ее права, и ехала в Россию, потому что имела поддержку от власти, которая в последний момент просто промолчала. Весь процесс был политизирован с самого начала. И те люди, которые тогда кричали о недопустимости поездки, сейчас молчат, хотя могут повлиять, чтобы никто не ехал.

Тяжелоатлеты

Но Музычук и другие неолимпийские виды спорта не в приоритете. Мы радуемся их победами одномоментно и забываем. А вот у тяжелоатлетов на кону Олимпиада в Токио. Пропуск мог повлиять на лицензии. В случае победы или даже медали на Олимпийских играх можно будет три года пиариться на этом.

То, что сборная Украины по тяжелой атлетике едет в Москву на соревнования, знало очень мало людей. Несмотря на то, что все СМИ, которые освещают спорт, написали, что команда поехала на Чемпионат Европы, мало внимания уделялось месту проведения. Не было публичной позиции министерства спорта, никто из политиков не упомянул об этом, да и болельщики (а они есть у тяжелой атлетики) не уделяли этому факту особого внимания.

Вся страна узнала о месте проведения после публикаций "Гимн Украины прозвучал в Москве". Максимальные распространения, много пафоса и восхищения этим фактом. Поэтому любая критика или желание хайпануть на негативной теме не дала бы результата. В случае плохих результатов критика в сторону спортсменов была бы точно. Была бы она и в случае завоевания нескольких медалей, но триумф сильно повлиял на реакцию. Учитывая, что не было информационного шума до самого ЧЕ, то вся реакция началась с фразы "Гимн Украины в Москве". Это вызывало восхищение и нивелировало негатив.

Однако ключевым стало не это. Троллинг от Дмитрия Чумака с цитатой песни "Москва сгорела" и фото горящего Кремля вызвало еще больше внимания и фактически отвлекло от обсуждения поездки, как факта.

Сам Дмитрий объяснил свой пост так: "Во-первых, эта цитата из песни российской группы Ленинград. Во-вторых, это был всего лишь троллинг Кремля, не более того. Просто дело в том, что россияне не знают ни о какой войне. Они в шоке, почему украинцы так не любят Крым и такого уважаемого, великого, хорошего, доброго, искреннего и политически правильного Путина. Потому что там нет никаких новостей о войне. Поэтому они не понимают. А это просто был троллинг Кремля для украинцев. Кто-то понимает в чем дело, кто-то – нет. Мне отношение россиян не особо интересно".

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Четкая и аргументированная позиция. После этого ты понимаешь, что сборная ехала, осознавая, что они в стране агрессора. Так, возможно не все, но когда другие молчат, позиция Чумака воспринимается как настроения в коллективе. К тому же по нашей информации, главный тренер мужской сборной Андрей Гентош не уехал в Москву и остался в Украине. Поэтому в команде точно понимают и обсуждают войну. Триумфальная победа, четкая позиция и отсутствие популизма и политизации процесса до самого чемпионата нивелировали негативную реакцию.

Александр Усик

Именно отсутствие позиции формирует двоякое отношение к Усику и его поездке. В целом украинские боксеры очень часто выступают в России, а Федерация бокса еще и рекламирует и восхваляет представителей страны агрессора. Усик один из тех, кто идет на контакт со СМИ и ведет себя агрессивно. Вернее вел себя, потому что судя по его последним постам и заявлениям, киевские друзья объяснили ему, что он не прав.

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Мы радовались его победе в России, но послевкусие оставалось всегда плохим. И тут виноват именно Усик. Его случай именно тот, где ты показываешь доминирование над соперником/врагом. Политика очень сильно связывается со спортом, но не политизирует его до того момента, пока у атлета есть позиция. Усик ее сперва потерял, а потом встал на сторону россиян, что вызвало ответную реакцию.

Единственным правильным ответом, который снимет все вопросы относительно того, ехать или нет – является позиция министерства, которое может запретить поездки и даже откажется от не официальной поддержки, а также будет наказывать федерации за их решение ехать в Россию. Но этого не произойдет, потому что турниры, чемпионаты до сих пор проходят в России, и нам важны олимпийские рейтинги. В случае плохих показателей министерство просто будет терять финансирование, а там этого точно не хотят.

Поэтому вся ответственность фактически ложится на самих спортсменов. И тут им отмолчаться не получится. Отсутствие позиции или пророссийская будет только политизировать процесс. Им давно надо признать, если они этого до сих пор не понимают, что пока государство дает на них деньги налогоплательщиков, они являются частью его политики. Поэтому имейте мнение, сформируйте его и четко артикулируйте. Музычук имеет мнение, но позиция представителей власти перед чемпионатом загнала ее в тупик. Все, что она бы ни сказала, было бы подвергнуто критике, а неофициальные договоренности никто раскрывать не хотел. Фактически она стала заложником ситуации, когда политики и служащие хотели ее использовать для своего пиара, и обещали поддержку, а в критический момент отошли в сторону.

Рекомендация для спортсменов: имейте свою позицию, показывайте ее и понимайте, где вы живете и кто финансирует вашу деятельность; общие фразы "спорт вне политики" не работают.

Хороший пример – это стронгмен Алексей Новиков, которого сразу после получения титула самого сильного человека мира обвинили в любви к России и отсутствии проукраинской позиции. Но в комментарии YouTube-каналу "Сила спорта" он все расставил на свои места: Крым – это Украина, Россия напала на Украину. А самое главное то, что из бюджета он не получает ни копейки поддержки, но отказался ехать на Siberian Power Show, где только сам приезд принес бы ему не одну тысячу долларов.