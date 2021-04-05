Чтобы не говорили большинство экспертов, как бы болельщики не обвиняли судей, а львовяне не упоминали о переносе матча в Киев – сборная Украины провалила старт отбора на чемпионат мира. И предпосылки к этому провалу были заложены еще в прошлом году матчами в Лиге наций, но на них практически не обращали внимание. И идеями Шевченко об "интеллектуальном футболе".

Принято считать, что в поражении всегда виноват тренер. Это стереотип и преувеличение, но когда команда систематически не дает результата, то именно работа тренерского штаба должна подпадать под детальный анализ. Но у нас почему-то с 2018 года всегда ищут крайнего где угодно, но не среди тренеров. Не дай Бог что-то негативно сказать о Шевченко. Так происходит и сейчас – большинство защищает. Другие молчат, или немножко вспоминают только о не вызове Буяльского.

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Тренеру сборной Украины создали теплую ванну, и вместо него ищут оправдания для результата. Непопадание на ЧМ в России одни оправдывали тем, что команда только начала формироваться, игроки не могут быстро понять тренера, или отсутствием нужных исполнителей под видение игры Шевченко. Доходило даже до того, что не выход на ЧМ это хорошо, потому что не нужно было позже принимать решение о поездке в Россию, а значит избежали информационного шума, провокаций и проблем.

Кстати, в эти дни сборная Украины по тяжелой атлетике соревнуется на чемпионате Европы в Москве, и все молчат. Уже получили 6 медалей, из которых три золотые.

Дальнейшие результаты команды Шевченко вроде выглядели хорошими. Выиграли группу в Лиге наций, попали на Евро, показали моментами не плохую игру. После чего "Шева" на пьедестале, все остальное мы не хотим видеть. Но и в игре той команды было много проблем: где-то нам очень сильно повезло, где-то соперникам не повезло. С одной стороны это нормально, а с другой – мы все списывали на тренерский талант Шевченко и "невероятную" игру.

Однако качество тренера Шевченко очень хорошо видно в двух матчах – поражение от Франции 7:1 и Испании 4:0. Это реальный уровень работы его тренерского штаба. Умение выбирать тактику и доносить требования к подопечным. Способность быстро интегрировать новых игроков и внести изменения в игру во время матча (как Шева руководит действиями команды, мы прекрасно слышали в последние матчах). Не стоит все списывать на травмы и коронавирус. Они у всех, а у игроков сборной Франции и Испании еще есть тяжелые матчи в чемпионате, и куда насыщеннее календарь.

Сравнение уровня игроков и чемпионата не столь важно. Потому что сборная – это результат здесь и сейчас и на короткой дистанции, а не на длинной. Примеры Исландии, Финляндии, Северной Македонии и Армении это прекрасно показывают. Даже Украины, которая отобралась на ЧМ 2006 года, подходит для такого примера. У половины основного состава той команды не было постоянной практики в своих клубах, многие грели лавку и выходили на поле на 10-15 минут, но результат команда дала, потому что сборная – это не клуб и здесь другие задачи.

Шевченко и его тренерский штаб работает со сборной, как с клубом. Одни и те же игроки, та же самая тактика, те же подходы независимо от соперника, минимум нового и изменений. Если на короткой дистанции 2018/19 годов это дало результат, то в длинной перспективе команда посыпалась.

Сборная – это лучшие на данный момент игроки. Но у нас до сих пор вызывают за старые заслуги. Потому что игрок отвечает видению тренеров. А возможно видение тренера неправильное?

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Можно было усилить центр поля в последних матчах за счет вызова Юрченко и Назарина? Можно! Но Шевченко наверняка считает их "балбесами", которые не могут понять его "интеллектуальный футбол". Усилили бы игру Кабаев, Кочерчин, Гуцуляк и Тотовицкий. Да! А учитывая смену тактики, они бы еще и хорошо вписались. Хотя Гуцуляк вписывался и без этого изменения. А еще у нас вызывают Ярмоленко и Коноплянку, которые не играют. Зато нет Петряка и Шведа, которые могут их заменить. А потом мы слушаем от защитников Шевченко, а что он мог сделать, у него же вингеров не было для привычной тактики. Для начала надо было открыть любой спортивный сайт и прочитать, что его игроки не играют и не готовы к матчам сборной, а еще в мире существуют такие вещи, как телефон и Zoom, позволяющие пообщаться с игроками напрямую. Сборная Украины – это не реабилитационный центр и не группа поддержки. Для чего вызвать тех, кто не будет играть?

Зинченко и Малиновский

Вопросов по качеству игры и самоотдачи этих футболистов нет. Для Украины они топ, и являются хорошими игроками европейского уровня. Но Шевченко сделал сборную зависимой от них двоих. И если они не могут ничего придумать на поле, то все – конец. Можно иметь лучшую статистику в команде после игры, наносить 5-6 ударов по воротам, отдавать 42 передачи с точностью 87%, но это не гарантирует победы команды.

Я присутствовал на игре Первой лиги Украины между Верес и Черноморцем. Весь первый тайм рядом со мной стоял тренер Руха Александр Грицай. Обсуждая матч со своим подопечным Максимом Белым, он периодически выдавал фразы "люблю такие пасы", "это классная передача", "какое видение поля". Так он комментировал игру Сергея Кравченко и Беки Вачиберадзе. В итоге одесситы проиграли 4:0, Бека получил удаление, а Кравченко ничем, кроме классных передач, не запомнился. Два игрока, которые умеют играть в "интеллектуальный футбол", не могут решить судьбу матча. Это бы сработало еще 10 лет назад, но не сейчас. Важно, чтобы играла команда, а не отдельные игроки. У Аргентины есть Месси – и это им дало? Шевченко всю игру возлагает на двух игроков, но они не могут вытянуть команду. В отдельных эпизодах это удается, но не систематически.

У нас были матчи Лиги нации в группе A, это было пространство для введения новых игроков и отработки различных тактик. Но мы системно наигрывали состав на "Евро-2020", даже после того, как его перенесли. Шевченко относится к сборной Украины, как к клубу и забывает, что он не может контролировать игроков постоянно и определять их степень нагрузки и качество игры. у них у всех есть свои команды, играют в футбол, который там ставят другие наставники и только на неделю приезжают для решения задач сборной. Ключевое – это задача, результат, а не качество игры. Да, мы начали получать удовольствие от игры сборной, но результат ничем не впечатляет.

Что важнее: качество футбола или результат? Результат всегда результат. Однако у нас о работе Шевченко говорят больше о стиле игры, красоте и качестве футбола. И такое видение влияет не только на национальную команду. Оно требует, чтобы молодежная сборная тоже играла в "сложный интеллектуальный футбол". Именно это является приоритетом для тренера. И это точно правильно в клубе, потому что в любой момент игрока из U-21 могут принять в первую и он должен понимать, что делать. Но сколько игроков из молодежной сборной, играющих в "интеллектуальный футбол", заиграли у Шевченко? Ни одного! Зато молодежка провалила предварительный отбор на Евро и судя по последним результатам, шансов попасть на следующий форум у нее тоже будет не много. Молодежная сборная – это больше о международном опыте, умении бороться, и получении побед вопреки. А не про единый стиль игры с национальной командой. Это не футбольный клуб.

Вы скажете, что Трубин попал в сборную. Да, и будете правы, один игрок, вратарь, не влияет сильно на общий концепт организации игры. И он попал в сборную благодаря игре за клуб. Именно уровень игры за клуб во время конкретного промежутка времени должен быть определяющим, а не эфемерное понимание требований тренера. Если тебя не могут понять игроки, то это твоя проблема, а не тренера.

Кстати, как минимум половина игроков молодежной сборной Украины представляют клубы, из которых Шева не вызывает. Если их не купит Динамо, Шахтер или какой бельгийский клуб, то шансов у них мало. Так зачем им этот "интеллектуальный футбол"?

Требование Шевченко повлияло пока что на то, что у нас минус одна команда, которая борется за попадание на чемпионат Европы. Она готовит непонятно кого и для чего. За неделю в молодежке игрок не станет лучше понимать футбол. Зато может получить опыт игры против сильных соперников, закалиться в тяжелых матчах и побороться за трофей, а не просто за попадание в заявку.

Сейчас Шевченко показывает себя не как прогрессивный, современный тренер. Он консерватор, который выстроил определенный механизм и боится проводить изменения, чтобы все не рухнуло. У него нет ответа на любой проблемный вопрос. И если на Евро не смогут поехать Зинченко и Малиновский, то команда Шевы просто рассыплется, потому плана Б у него нет. Желание взять 25 игроков и работать с ними, не меняя цикл, два, три не приведет к стабильному результату. Это даст на пике этого состава определенный успех, но в основном будут неудачи.

Шевченко работает в сборной с 16 февраля 2016 года – 5 лет. Из них четыре с половиной – главным тренером. Но пока что он не показал лучшего результата, чем Блохин или Фоменко. А игра не лучше, чем у команды Лобановского или даже Михайличенко. Поднимать его на пьедестал и ждать невероятного результата – это обманывать себя. Изменения должны состояться уже в следующем матче, и не важно, что есть игроки, которые "заслужили поехать на Евро". Уже на предыдущий чемпионат Европы поехали "заслуженные игроки" и мы получили провал.