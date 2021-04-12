Дмитрий Чумак праздновал триумф в весовой категории до 109 килограммов. Его результат в сумме двоеборья 407 килограммов. Но приятной свою поездку в Россию он назвать не может.

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"Приятно возвращаться победителем. Я не знаю почему, но чувствовал, что нахожусь на территории враждебной страны. Об этом можно смело говорить. Улыбки русских мне казались неестественными. Поэтому приятно вернуться в свою страну и чувствовать себя дома", – рассказал Дмитрий Чумак после возвращения.

По его словам, его разочаровал тот факт, что чемпионат Европы решили проводить в Москве. Ведь эта страна осуществляет военную агрессию против Украины.

"Можно говорить, что спорт вне политики, наверное, когда все хорошо. Когда не было военной агрессии. А сказать, что спорт вне политики ребятам, которым руки-ноги поотрывало, а им по 25 лет... Они хотят, чтобы Россия не была агрессором. Но сказать, что они наши братья – сложно, очень сложно. Хотя, конечно, все хотят это слышать и чтобы так и было. Так, спорт вне политики, но разве я что-то совершенно радикальное политическое сказал или сделал? Нет. Я только знаю, что есть военная агрессия со стороны России. Это не предположение, это не какие-то мои личные мысли. Это факт", – разъяснил свою позицию спортсмен.

Стоит отметить, что сам Дмитрий Чумак тоже является военнослужащим. И признался, что разместить пост с горящим Кремлем задумал давно.

"Мысли давно пришли, еще за месяц до соревнований я хотел это сделать. В чем основной посыл? Это просто троллинг Кремля. Мы, украинцы, имеем на это право. Если бы с Россией был просто конфликт на словах, если бы она как-то информационно поливала нас грязью, а мы их в ответ, то это было бы, возможно, некрасиво с моей стороны, разжигать такой конфликт. Но когда уже есть военный конфликт, когда уже есть тысячи погибших солдат, которые погибли от российской агрессии. Это уже не разжигание от меня. Украинцы имеют право троллить Кремль. Возможно, не русских. Говорят, что я русских там обидел. Но если кто не знает – это куплет группы "Ленинград", российской группы. Это троллинг Кремля – не более того", - рассказал Дмитрий Чумак.

Он признался, что если бы этот чемпионат Европы не был бы квалификационным на Олимпийские игры, то не поехал бы туда. И мало ли какие бы спортсмены отправились.