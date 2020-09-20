У шостому турі чемпіонату Бельгії "Гент" на виїзді зустрічався проти "Мускрона" та мінімально переміг господарів 0:1. Один із українських легіонерів "Гента" нападник Роман Яремчук старався принести користь команді, але "футбольний Бог" вирішив інакше, пише 24 канал .

Яремчук все ж забив гол на 89-й хвилині, завершивши контратаку команди, але результативний удар був скасований, арбітр угледів у епізоді офсайд.

На 31-й хвилині воротар "Мускрона" Евре Коффі парирував пенальті від Романа Яремчука. Після невдачі українець далі продовжував штурмувати ворота гостей.

Роман Яремчук та Ігор Пластун провели на полі весь матч. А от ще один українець у складі "Гента" Роман Безус не потрапив до заявки на гру.

"Гент" невдало стартував у новому сезоні. У 6-ти матчах команда українців зазнала 4-х поразок та лише двічі святкувала перемогу. У їх активі лише 6 набраних пунктів та 12-та сходинка у таблиці.

Додамо, що саме гол Яремчука вивів "Гент" на київське "Динамо" у Ліз чемпіонів. В Яремчука був конфлікт із вже колишнім наставником клубу Ласло Белені, який був незадоволений словами українця після одного з поєдинків. Боси "Гента" через не надто хорошу атмосферу у колективі вирішили звільнити фахівця з посади.