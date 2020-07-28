Румунський тренер Мірча Луческу очолив "Динамо" та вже наче сформував свій тренерський штаб. Незмінний помічник румуна у "Шахтарі" Олександр Спиридон мав допомагати Луческу у Києві, але таке рішення тепер залишається під сумнівом.

Як повідомляє румунське видання Sport.ro, Спиридон відмовився бути помічником 74-річного фахівця у "Динамо".

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Історія продовжується

Раніше румунський ресурс Informatia Bucuresti інформував, що Олександр Спиридон стане асистентом Луческу.

Нібито керівництво "гірників" попросило Спиридона не йти працювати в "Динамо", хоча раніше фахівець погодився бути асистентом Луческу в київському клубі.

При цьому місцеві сайти пишуть, що сьогодні вранці Луческу вилетів до Києва, де вже 30 липня має відбутися пресконференція нового тренера "Динамо".

Повідомляється, що Луческу вже знайшов заміну українському помічнику. Замість Спиридона румуну буде допомагати італієць Дієго Лонго.

Хто такий Дієго Лонго? Це 44-річний фахівець, який був асистентом Развана Луческу, який є сином Мірчі Луческу. Розпочав свою співпрацю з Разваном в "Рапіді", а потім вони спільно працювали над усіма командами, які підготував колишній тренер, включаючи збірну Румунії.

Додамо, що доля у "Динамо" самого Луческу теж була під питанням. Футбольна спільнота та вболівальники не надто люб'язно прийняли таке призначення фахівця у київському клубі. Тому румун начебто відмовився тренувати "Динамо" через фанатів клубу. Але агент тренера вже спростував чутки про відставку Луческу.

Що відомо про Олександра Спиридона

60-річний фахівець працював помічником Луческу у період тренерства у "Шахтарі". Останнім його місцем роботи була збірна Молдови у 2018/19 роках. Кар'єру футболіста Спиридон провів у молдавських клубах.